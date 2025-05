Phoenix 2012 in finalissima. Ha battuto i Kickers Narnali

Sarà Signa 2007 – Phoenix 2012 la finalissima della fase provinciale Uisp Prato, in programma martedì 3 giugno alle 21.30 al campo “Ado Nelli” di Oste. Il Phoenix ha battuto 3-2 i campioni in carica dei Kickers Narnali, mentre il Signa 2007 ha pareggiato 1-1 contro il Bellini Giacomo: il passaggio del turno è stato deciso dal miglior piazzamento ottenuto in regular season. Nonostante sia finito con un pareggio con una sola rete a testa, Signa 2007 – Bellini Giacomo è stata una partita tesa e combattuta fino all’ultimo secondo: il Bellini Giacomo era passato in vantaggio al 25’ del primo tempo con Maresia. Sembrava fatta, ma il gol di Barbarino a due minuti dal termine ha ristabilito la parità, permettendo al Signa di accedere alla finale.

Nell’altra semifinale, invece, il Phoenix 2012 è partito forte e ha sbloccato il match già al 5’ con Bonciolini. Al 21’ è arrivato il pareggio dei Kickers con Sciannamè, ma il Phoenix ha colpito due volte in rapida successione: al 33’ con Parretti e al 39’ ancora con Bonciolini. Nella ripresa, Sciannamè ha riacceso le speranze per i Kickers con una rete a dieci minuti dalla fine, ma il forcing finale non è bastato: finisce 3-2 per il Phoenix 2012.

Nei prossimi giorni si giocheranno invece i quarti di finale della Coppa Bruschi. Le vincenti tra Prato Asd e Vergaio e quella tra Olimpia Prato e Sporting Prato affronteranno il Real Chiesanuova o il Giusti Stefano. Le semifinali sono in programma per mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, mentre la finalissima della Coppa Bruschi si disputerà martedì 10 giugno alle ore 21.30 al campo “Ado Nelli” di Oste.