Imbriano: guida a Coiano, Ottati saluta l’Eureka

Si scalda il calciomercato dilettanti. Si parte dalle conferme: la Pietà 2004, neopromossa in Prima Categoria, ha confermato il tecnico della promozione Gianfranco Trupia, per una scelta nel segno della continuità. Le novità principali riguardano però la Seconda Categoria: il CSL Prato Social Club ha ufficializzato Antonio Imbriano come nuovo allenatore della prima squadra retrocessa dalla Prima Categoria al termine dei playout. Si tratta di una soluzione "interna": Imbriano era arrivato a Santa Lucia lo scorso anno per allenare la formazione U19, subito dopo aver vinto il campionato di Terza Categoria con la Valbisenzio. Continua poi a pieno ritmo la "campagna acquisti" del Tavola, con la dirigenza che sta allestendo in tempi record la rosa da consegnare al nuovo mister Federico Montagnolo: gli ultimi innesti annunciati in ordine cronologico sono quelli dei centrocampisti Tommaso Landi e Tommaso Cardinale e l’attaccante esterno Simone Baldini. Dopo un torneo altalenante, con qualeh brivido sul finale, i rossoverdi mirano ad alzare l’asticella. E poi c’è l’Eureka neopromossa, i cui dirigenti dovranno individuare una nuova guida tecnica: l’allenatore Federico Ottati non rimarrà infatti in panchina. E’ stato lo stesso club presieduto da Matteo Lombardi a comunicare il divorzio dal tecnico che saluta dopo aver vinto la Coppa Faggi, ma soprattutto dopo aver portato per la prima volta la società in Seconda Categoria al termine di un percorso entusiasmante. Chiusura con la Terza Categoria, da dove ripartirà il Vernio che ha salutato lo "storico" dirigente Marco Bensi. Il sodalizio verniatto, retrocesso dalla Seconda a seguito di un campionato complicato, sarà guidato da quel Lorenzo Scilla reduce dalla conquista della salvezza con il Tavola, da subentrato: a lui, lo stato maggiore rossoblù chiederà di forgiare un gruppo capace di lottare per la pronta risalita in Seconda Categoria.

Giovanni Fiorentino