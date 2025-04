Maratonina di Prato, una grande festa per le strade. Ecco i vincitori

Prato, 13 aprile 2025 – E' il campione toscano assoluto Fidal, Samuele Oskar Cassi (Gp Parco Alpi Apuane), a vincere la 35° Maratonina Città di Prato. Al femminile è Mihaela Robu (Silvano Fedi) la più veloce.

Qui LA CLASSIFICA COMPLETA

Una festa dello sport, sia per chi correva che per chi ha scelto di camminare, ma anche per i tanti che hanno applaudito lungo il percorso i podisti. Un successo di numeri con oltre 4000 presenze nella due giorni della manifestazione e soprattutto una bella coreografia davanti al Castello dell’Imperatore con tanti partecipanti provenienti da tutta la Toscana e numerosi turisti che hanno voluto correre o camminare la 35° Prato Half Marathon Maratonina Città di Prato.

Un momento della mezza maratona (Foto Attalmi)

L'obiettivo dei 1000 partecipanti alla competitiva, valida anche come campionato toscano Fidal, ha visto al via tantissima partecipazione grazie a chi ha corso la Stracittadina, chi ha voluto partecipare con l’amico a quattro zampe e i camminatori insieme a Milena Megli. Il via è stato dato dalla sindaca di Prato Ilaria Bugetti insieme al questore di Prato Pasquale Antonio De Lorenzo e a conquistare questa edizione sono stati Samuele Oskar Cassi (Gp Parco Alpi Apuane) in 1h:09:44 che conquista il titolo anche di campione toscano assoluto e Mihaela Robu (Silvano Fedi) che chiude in 01h:22:24. . I primi a partire sono stati i Maratonabili con il campione paralimpico Christian Giagnoni che hanno entusiasmato viale Piave e poi a seguire è stata un’onda con la partenza dei competitivi (oltre 1000) e di tutte le manifestazioni correlate. Una festa che ha contagiato tutti e che ha visto come vetrina la coreografia del Castello dell’Imperatore e di Piazza delle Carceri. La gara è stata avvincente con Samuele Oskar Cassi (Gp Parco Alpi Apuane) 1:09:44 che precede il veneto del Vicenza Runners Marco Padoan di 10" mentre la terza piazza va a Mohammed El Quardy (Podistica Medicea) che conclude in 01:12:20. A livello femminile è Mihaela Robu (Silvano Fedi) a conquistare la vittoria (1:22:24) davanti a Mohamed Mohamud Hodan (Atletica Castello) mentre terza la romagnola Chiara Camporesi (Dinamo Running).

A vincere il 24° Trofeo Cna memorial Daniele Biffoni per i migliori pratesi Fabio Marinelli (Podistica Medicea) e Catia Ghiardi premiati dal vice presidente di Cna e da Matteo Biffoni.

18 foto Prato, la mezza maratona. Le foto dell'evento sportivo (Attalmi)

Il Trofeo Coni Memorial Stefano Balestri è stato assegnato all'associazione Il Sorriso di Pietro e lo ha consegnato la famiglia Balestri insieme al delegato del Coni di Prato Massimo Taiti.

Per le società primo posto a pari merito per La Podistica Pratese e 29 Martiri di Figline a cui sono stati assegnati il 10° Trofeo Alberto Guidoreni e la 7° Coppa Emanuele Bartolini. il 48° Trofeo Romano Borselli è stato assegnato alle Lumache di Mezzana mentre il 35° Trofeo Daddi Mario ha visto protagonista il Fiorino.

Qui la fotogallery di REGALAMI UN SORRISO La manifestazione valida anche come campionato toscano Fidal di mezza maratona ha consegnato ai vincitori le maglie per ogni categoria (Assoluti, Juniores, Promesse, e da 35 a oltre 85) e sono state premiate le società Fidal con più partecipanti dove al femminile ha dominato Montecatini Marathon mentre al maschile è stata premiata la Podistica Medicea. Il 2° Trofeo Oratorio S. Anna è andato al più giovane vincitore del campionato toscano e precisamente per la categoria Juniores ad Andrea Masi (Gp Parco Alpi Apuane) consegnato dai ragazzi dell’Oratorio S. Anna.

Per la Fido Running ha vinto Poldo in coppia con Massimo davanti a Margot e Claudio e terzo posto per Love e Salvatore. Sul percorso tanta gente e la musica che ha dato il ritmo ai podisti e soprattutto un bel legame con la città. Il servizio sanitario è stato a cura della Misericordia di Prato, il servizio fotografico a cura della onlus Regalami Un Sorriso che ha messo in strada anche tutti i pace maker che davano il tempo alla corsa. L’applauso più grande per Michelangelo Speranza (classe 1945 di Pieve a Ripoli) che ha chiuso la gara conquistando la maglia di campione toscano oltre gli 80 in 02 h:04:01.