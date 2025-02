Maratonina di Prato, via agli allenamenti collettivi

Prato, 5 febbraio 2025 – Con la guida di Pablo Bassin e Antonio Spichetti, ha preso il via il primo allenamento collettivo serale dedicato a podisti e camminatori in preparazione alla Maratonina di Prato del 13 aprile 2025. L'iniziativa si svolge ogni martedì sera con ritrovo alle ore 18 presso il negozio di articoli sportivi "Il Campione" in via Mino da Fiesole.

L'obiettivo è quello di offrire un allenamento strutturato per accompagnare gli atleti, amatori e camminatori lungo il percorso di avvicinamento alla competizione. Il progetto, curato dal negozio "Il Campione", punta a coinvolgere almeno un centinaio di partecipanti, che percorreranno le piste ciclabili fino al centro città per poi rientrare al punto di partenza, dove li attenderà un ristoro. Oltre all'aspetto sportivo, l'iniziativa riveste un'importante valenza sociale: correre in gruppo permette di allenarsi in sicurezza anche nelle ore serali, quando il buio renderebbe necessaria maggiore cautela. Questo appuntamento non è solo un tassello nella preparazione alla maratonina del 13 aprile, ma si è ormai consolidato come un prezioso momento di aggregazione per la comunità sportiva. A documentare il percorso degli allenamenti sarà la ETS "Regalami un Sorriso", che seguirà le serate con i propri fotografi per raccontare, attraverso le immagini, l'entusiasmo e la passione dei partecipanti.