Maliseti Seano, match salvezza Mazzola Valdarbia da battere

E’ una partita che ha il sapore dello spareggio quella che stamani alle 11 il Maliseti Seano va a giocare sul campo del Mazzola Valdarbia. Il match è una sorta di spareggio salvezza nel campionato Allievi Elite, visto che si affrontano la terzultima forza del torneo, i pratesi di via Caduti Senza Croce, e la quartultima della classe, i padroni di casa, che hanno appena una lunghezza di vantaggio sui rivali di giornata. Inutile dire che per il Maliseti Seano è d’obbligo centrare il bottino pieno. Primo per piazzare il sorpasso sul Mazzola Valdarbia e poi per sbloccarsi psicologicamente, tornando a fare punti dopo un periodo di appannamento. Diretta interessata al match è la Pro Livorno Sorgenti, che ha due soli punti in più del Maliseti Seano e che in contemporanea alle 11 andrà a Sesto Fiorentino a fare visita alla Sestese. Passando ai Giovanissimi Elite, il Maliseti Seano gioca in casa alle 10.30 al Comunale affrontando proprio la Sestese. Le due formazioni condividono la nona piazza e devono iniziare a guardarsi le spalle dopo qualche ko di troppo nell’ultimo periodo.