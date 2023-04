L’Italgronda non sbaglia e vince Playoff sicuri con largo anticipo

Italgronda Futsal Prato

5

Bordighera

3

ITALGRONDA FUTSAL PRATO: Di Maria, Di Maso, Patetta, Gambino, Fabbri, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Pecchioli, D’Amico, De Luca. All.: Zudetich.

BORDIGHERA SANT’AMPELIO: Mancin, Torre, Bianco, Di Giorno, Vedda, Serva. All.: Basta.

Marcatori: 2 El Gallaf, Balestri, Di Maso, Patetta (I); Serva, Vedda, Torre (B).

Con due giornate d’anticipo sulla conclusione della regular season, l’Italgronda Futsal Prato ha conquistato il diritto di partecipare ai playoff promozione. Decisivo il successo ottenuto ai danni del fanalino di coda Bordighera, battuto 5-3 nella gara in cui dopo un mese di lontananza gli uomini di Zudetich hanno fatto ritorno al PalaKeynes. Ma non è finita, perché grazie al nono successo consecutivo i pratesi hanno riavvicinato anche la quarta posizione dell’Atlante Grosseto, che però in settimana giocherà la ripetizione del match con il Pontedera. Gli altri risultati della terzultima giornata: Sant’Agata-Atlante Grosseto 3-3, Vigor Fucecchio-Balca Poggese 4-6, Sangiovannese-Bologna 1909 3-3, Aposa Bologna-Pontedera 2-6, Real Casalgrandese-Mattagnanese 0-2, Arpi Nova-Olimpia Regium 2-6. La classifica del girone C della serie B: Olimpia Regium 65 punti; Bologna 1909 58; Sangiovannese 51; Atlante Grosseto 49; Italgronda Futsal Prato 47; Mattagnanese e Pontedera 40; Balca Poggese 27; Arpi Nova 22; Real Casalgrandese e Vigor Fucecchio 21; Sant’Agata 20; Aposa 14; Bordighera 2.

M.M.