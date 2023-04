La Zenith si regala il sogno della promozione

Rondinella Marzocco

1

Zenith Prato

1

RONDINELLA MARZOCCO: Pecorai, Petri, Ricchi, Mazzolli, Marini, Bagnai, Fantechi, Rosi, Cragno, Maresca, Vigano. A disp.: Bertini, Pisapia, Ferrmaca, Marchi, Caparrini, Gjini, Renna, Amoddio, Cavedoni. All.: Francini Alessandro

ZENITH PRATO: Brunelli, Chiavacci, Parenti, Falteri, Safina, Gori, Braccesi, Saccenti, Lunghi, Gonfiantini, Rosi. A disp.: Pellegrini, Silva Reis, Mitcul, Diffini, Castiello, Moretti, Pagli, Buscema, Mari. All.: Settesoldi Simone

Arbitro: Bruni di Siena.

Reti: 18’ Cragno, 23’ Falteri.

Note: 95’ espulso Amodio, 97’ espulso Settesoldi.

Bastava un pareggio alla Zenith Prato per raggiungere i playoff. E contro la Rondinella Marzocco è arrivato un 1-1 che regala ufficialmente la post season alla formazione bluamaranto, capace di chiudere al quinto posto nel girone B di Eccellenza con 51 punti (gli stessi del Pontassieve, quarto per miglior differenza reti) in 32 partite. Parte subito forte la formazione di casa, che aveva invece l’obbligo di vincere per raggiungere i playoff: al 1’ tiro insidioso di Mazzolli, respinta di Brunelli prontamente raccolta da Maresca che insacca, ma in posizione irregolare. Respiro di sollievo per gli ospiti, che al 6’ si fanno vedere con il bell’inserimento centrale di Safina, neutralizzato da Pecorai. Al 15’ la Zenith Prato perde un brutto pallone in uscita e favorisce la conclusione di Maresca, che fa la barba al palo. Un minuto più tardi bella combinazione fra Falteri e Braccesi, che però conclude debolmente fra le braccia del portiere avversario. Al 18’ la Rondinella Marzocco passa in vantaggio: cross di Petri per Cragno che con un bel colpo di testa porta avanti i padroni di casa. Al 23’ Falteri pareggia i conti con un gran tiro a girare dal limite che non lascia scampo a Pecorai. Due minuti più tardi la Zenith Prato reclama per l’atterramento in area dello stesso Falteri, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 37’ ancora Falteri tenta il bis da posizione analoga a quella del gol, ma stavolta il tiro finisce a lato di un soffio e un minuto dopo Braccesi di testa non trova lo specchio. Al 43’ anche Chiavacci di testa spara alto sopra la traversa sugli sviluppi di un corner. Si va al riposo con le due squadre in parità. Nella ripresa succede poco. La Rondinella si vede al 75’ con un gran tiro di Fantechi sul quale Brunelli è miracoloso. Il portiere bluamaranto si ripete anche all’80’ sula conclusione del neo entrato Renna. In pieno recupero poi arriva il rosso a Amodio per una gomitata a Saccenti e pure l’espulsione di mister Settesoldi per proteste, ma il risultato non cambia e alla Zenith Prato basta e avanza per raggiungere i playoff.

L.M.