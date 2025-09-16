La Sgambettata Medicea attraversa il Parco della Piana

Poggio a Caiano (Prato), 16 settembre 2025 – Poggio a Caiano si prepara ad accogliere la sesta edizione della “Sgambettata Medicea”, appuntamento podistico che negli anni si è ritagliato un posto speciale nel calendario degli sportivi locali. Dopo il successo dello scorso anno, la gara conferma il percorso totalmente rinnovato che attraversa il suggestivo Parco della Piana con il passaggio all’interno delle storiche Cascine Medicee. La partenza è fissata per le 9 presso la scuola Mazzei in Via Don Milani a Poggio a Caiano.

La manifestazione prevede una gara competitiva di 12 km, completamente pianeggiante, affiancata da percorsi ridotti riservati ai camminatori. L’evento si svolgerà con il patrocinio dei Comuni di Poggio a Caiano e di Prato e con l’assistenza tecnica dei Giudici UISP – Comitato di Prato. Per informazioni è possibile contattare Francesco (328 8996247). L’edizione 2024 ha registrato un’ottima partecipazione e grande soddisfazione da parte dei concorrenti, apprezzata in particolare per l’efficace organizzazione e l’assistenza lungo il percorso. Il servizio fotografico ufficiale sarà curato, in esclusiva, dall’associazione ETS Regalami un Sorriso.