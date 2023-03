La Kabel sbanca Foligno Tre punti di soddisfazione

Edotto Rossi Ascensori

1

Kabel Volley Prato

3

EDOTTO ROSSI ASCENSORI: Menichetti, Lucarelli, Fantauzzo, Merli, Gavazzi, Di Renzo, Catinelli, Scrollavezza, Paolucci, Sorrenti, Mancini, Beddini. All. Grezio

KABEL PRATO: Alpini M., Alpini L., Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J., Civinini M., Pini, Catalano, Matteini, Bandinelli, Menchetti, Bocu. All. Novelli.

Arbitri: Rizzo e Battisti.

Parziali: 23-25; 15-25; 25-22; 19-25.

La Kabel sbanca Foligno. Prova superlativa della squadra di Novelli nel campionato di serie B nazionale maschile che ottiene tre punti su un campo difficilissimo su cui era caduta anche la capolista. Finisce 3-1 per i lanieri che sbandano solo nella terza frazione. Prato scende in campo con Corti e Alpini in diagonale, Coletti e Bruni centrali, Bandinelli e Pini in attacco e Civinini libero. Si gioca punto a punto fino all’8 pari ad inizio partita, poi Bruni al servizio e Alpini in attacco confezionano il 9-14. I locali non riescono a lungo a rientrare, ma poi piazzano il break per il 23-24. Qui Coletti mette giù il pallone che vale il set. Al ritorno in campo anche Prato a comandare, scappando sul 9-16 e chiudendo 15-25. Come detto Foligno si riscatta nel terzo parziale, vinto 25-22, ma poi nel quarto torna a faticare. Pini e Alpini firmano l’8-12, Coletti il 18-23, Bruni apre i festeggiamenti col 19-25.