La capolista Dinosauri fa festa I Diavoli restano sei passi dietro

E’ una vittoria che ha un peso specifico notevole quella ottenuta dai Dinosauri nella Fase Provinciale del campionato di calcio a 5 promosso dall’Opes Toscana Calcetto. La capolista si impone di misura per 3-2 sui Diavoli dei Balcani, altra grande favorita per il successo finale. I gol portano la firma di Allori, Meucci e Signori, che vanificano la doppietta avversaria di Mehdihoxha. In classifica i Dinosauri si portano a +6 sui Diavoli, e hanno tre lunghezze di vantaggio su Rubrica, Divano Kiev e New Team Lyons. Decisivo soprattutto lo scontro diretto con cui la Rubrica ha battuto 10-3 il Kiev, facendogli perdere il primato e agguantandolo in seconda piazza. L’altra seconda della classe, i Lyons, vincono 7-2 agevolmente contro la Casa del Popolo Bacchereto. Bavuso Volpe firma un poker, Robi una doppietta e gol anche per Cina. Per la Cdp reti di Compagnin e Innocenti. Infine la prima vittoria dello Shakhtar Sacra, che supera 7-3 i Masterfurios. Nincheri ne fa tre, Cipriani e Ceragioli due a testa.