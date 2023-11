Juniores. Il riscatto è servito. Prato batte il Piacenza

Colpaccio della Juniores nazionale del Prato che si lascia alle spalle le difficoltà dell’ultimo periodo, causate anche dalle problematiche negli allenamenti post alluvione, e batte l’ex capolista Piacenza. Il successo al Parrocchiale di Mezzana arriva col punteggio di 3-2, al termine di una sfida tirata, dove i lanieri di mister Ridolfi hanno dimostrato di potere lottare per posizioni ben più ambiziose rispetto che a quelle di centro classifica. A trascinare il Prato alla vittoria è stata la doppietta di Carlesi, a cui ha fatto seguito la marcatura di Licciardello. Tre reti che non lasciano scampo agli emiliani, costretti dopo questo ko ad abbandonare la prima posizione in favore del Corticella, che adesso ha un punto di vantaggio. Il Piacenza è così in seconda piazza a pari punti col Forlì. Il Prato invece è ottavo a sei punti dal primato ma ancora con una partita da recuperare, quel derby con la Pistoiese che in caso di vittoria darebbe ai biancazzurri la possibilità di iniziare davvero a sognare l’alta classifica. Passando alla Juniores d’Elite, arriva un doppio pareggio per le pratesi. La Zenith Prato impatta 1-1 sul campo del Fornacette Casarosa, restando in vetta ma sprecando un’altra chance di fuga. A dare una mano ai cugini è proprio il Maliseti Seano che ferma sullo 0-0 in trasferta l’Affrico, seconda forza del torneo. Ko anche la terza della classe, il Pontassieve battuto 1-0 sul terreno del Fratres Perignano.