Il torneo Denti gira bene Triplo successo del Gispi

Una competizione che già nel pre-Covid19 era stata capace di portare a Prato il meglio del rugby giovanile italiano, a più riprese. E a giudicare dai numeri, il filo rosso con la tradizione è stato ritrovato: sui terreni di gioco di Coiano e Iolo si sono affrontati 700 giovanissimi rugbisti, suddivisi in 56 squadre in rappresentanza di quindi club. Riscontri insomma più che positivi per l’edizione 2023 del Torneo Denti – Reali, organizzato come di consueto dal Gispi. Il sodalizio pratese ha inoltre avuto modo di festeggiare anche sul campo, considerando i successi colti nelle categorie U7, U8 e U10. I veneti del Rugby Paese si sono aggiudicati la vittoria tra gli U9 (con la formazione Gispi che ha chiuso in terza posizione) mentre il Sesto ha vinto fra gli U11 (precedendo Modena e Livorno) e la Coppa Denti. L’appuntamento va adesso al 2024, quando il Gispi compirà peraltro quarant’anni. L’obiettivo però è stato centrato: dopo lo stop biennale a causa della crisi pandemica, il Denti-Reali è ormai tornato definitivamente ai livelli (tecnici e di partecipazione) del pre-pandemia. "Siamo soddisfatti di come si è svolto l’evento – ha commentato il presidente del Gispi, Fabrizio Bertocchi – desidero ringraziare lo staff organizzativo, gli educatori, i volontari e tutti coloro che hanno fatto sì che tutto andasse nel migliore dei modi. L’intenzione è quella di continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino