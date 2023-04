Il Tavola fa festa e guida la classifica Las Vegas in rimonta

Un campionato ancora combattuto, per quanto la prima della classe appaia sempre più salda. Questa l’impressione confermata dal ventiseiesimo turno di Terza Categoria 202223, andato in archivio ieri. A far festa è intanto la capolista Tavola, che ha violato il campo del Carmignano in virtù dell’1-0 griffato da Fusi. E i ragazzi di coach Scottono rimangono in prima posizione, ben saldi a quota 61 punti. Continua ad ogni modo anche la rincorsa del Montemurlo Jolly, che a seguito del 3-1 fatto registrare sul terreno di gioco de La Libertà Viaccia 1945 si conferma sempre più come la seconda forza della kermesse. Pollice alzato a bene vedere anche per La Briglia e Carraia, che hanno colto entrambe una vittoria casalinga per 1-0 rispettivamente contro Eureka (gol di Macchiavelli) e Paperino San Giorgio (marcatura di Scarlini). A completare la zona playoff, il 2-0 esterno ottenuto dalla Valbisenzio Academy contro il BGV Soccer, che permette alla banda Imbriano di mantenere la quinta piazza. E di respingere (temporaneamente) l’assalto del Tobbiana che continua a premere, come dimostra l’1-0 agguantato all’Aiazzi contro la Polisportiva Naldi lo dimostra. Continua a crederci anche il San Giusto, stando perlomeno al 3-0 interno imposto al fanalino di coda Montepiano. Risalgono infine anche le quotazioni de Las Vegas: una doppietta di Elia Torri e un acuto di Shehaj hanno garantito ai vaianesi il 3-2 sul Bacchereto, pur trascinato da Bettazzi e Baroncelli. Mancano insomma quattro partite per chiudere la "regular season" e l’ultimo scorcio stagionale si profila decisamente avvincente.

G.F.