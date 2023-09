Il Prato rilancia: Novelli debutta in panchina: "Bisogna parlare poco e lavorare tanto"

Prato a caccia di punti pesanti in trasferta. Nella terza giornata del campionato di serie D girone D la squadra biancazzurra, oggi alle 15, sarà di scena al campo "Magli" di Molinella, vista l’indisponibilità dello stadio "Zucchini" di Budrio, dove solitamente il Mezzolara disputa le proprie partite casalinghe.

In panchina farà il suo debutto, alla guida della formazione laniera, il nuovo allenatore Raffaele Novelli. La squadra bolognese ha iniziato bene il campionato con due vittorie nelle prime due partite. Percorso netto.

"I ragazzi si sono messi a disposizione per provare a fare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto fino ad ora. C’è da parlare poco e da lavorare tanto, per creare presupposti positivi di crescita e portare entusiasmo in tutto l’ambiente – commenta proprio Novelli –. Il Mezzolara fa la serie D da tanti anni e conosce la categoria. Ha equilibrio e stabilità. Per noi l’avversario non deve fare differenza. Chi ha più fame e ambizione porta a casa i punti, tramite il gioco, che per me viene prima del risultato. Voglio una squadra propositiva, intensa sotto l’aspetto mentale, fisico e tecnico, che deve avere idee e che gioca cercando la profondità quando ci sono i presupposti e provando a far viaggiare la palla".

Nelle fila del Prato sicuro assente lo squalificato Casucci, ma anche Marangon si è allenato a parte in settimana e potrebbe partire dalla panchina. Probabile che Novelli possa subito provare a cambiare la disposizione dei suoi, schierando il Prato col 4-3-3. In porta ancora Balducci. Probabile conferma delle quote sulle corsie laterali, con Vitale a destra e Lambiase a sinistra, mentre al centro della difesa è ballottaggio fra Angeli e De Pace per far coppia con Monticone. A centrocampo dovrebbero partire Cela, Gemignani e Trovade, con Stickler portato sulla linea degli attaccanti assieme a Mobilio e Tedesco. Per il Mezzolara, in panchina è stato confermato Michele Nesi, tecnico che di solito propone il modulo 4-3-1-2, con le sue squadre che sono propense allo sviluppo della manovra e alla ripartenza dal basso. Questo il probabile undici di partenza del Mezzolara: Malagoli; Catozzo, Cestaro, Vecchio, Chelli; Bovo, Pellielo, Landi; Corsi; Alessandrini, Fogli.

La partita sarà diretta da Lorenzo Garbo di Monza, coadiuvato dai due assistenti Vito Bensorte di Trapani e Elvira Rizzo di Enna. L.M.