Il Prato non dà scampo al Viareggio

Tutto facile per l’Hockey Prato che bissa il successo dell’andata contro il Pumas Ancora Viareggio e mantiene la vetta del campionato di serie B di hockey su pista. I biancazzurri al PalaRogai si impongono per 6-1 e si portano a +3 sull’Hockey Club Castiglione che giocherà il match nel prossimo weekend. Per la truppa di coach Bernardini la pratica tre punti può dirsi chiusa già nel primo tempo, terminato 3-0 in favore dello Startit. Ad aprire le danze è Bianchi a metà prima frazione, poi Alberto Capuano firma il bis e a seguire la doppietta personale. Nella ripresa Viareggio accorcia le distanze con Tomei, poi torna un monologo biancazzurro. Poli mette in rete il 4-1, Alberto Capuano segna la tripletta personale diventando man of the match, e il sigillo finale è apposto da Benelli. La formazione Hockey Prato: Vespi A, Vespi F, Capuano L, Bianchi, Baldesi, Benelli, Barbani, Mugnai, Capuano A, Poli. All. Bernardini. L’Hockey Prato starà fermo per una settimana e guarderà l’Hockey Club Castiglione ospitare domenica l’Hockey Roller Grosseto. Il 25 marzo i biancazzurri sfideranno la Focacceria Orlando Versilia HockeyForte.