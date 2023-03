Il Prato fa il bis con il Follonica E incassa la seconda vittoria

Seconda vittoria consecutiva per la Juniores nazionale del Prato. Dopo il colpaccio casalingo contro il Livorno, il bis arriva sul terreno di gioco del Follonica Gavorrano. Finisce 2-0 con le marcature messe a segno da Fiaschi e Colzi. Una vittoria netta che porta i biancazzurri a quota 43 punti che valgono la settima piazza. Dopo un periodo di appannamento i lanieri stanno ritrovando quindi gioco e fiducia. E possono ambire ancora alla quarta piazza, distante due lunghezze, ora occupata dal Livorno. A precedere di un punto il Prato ci sono poi Grosseto e Sangiovannese. Al netto della vittoria sul Follonica Gavorrano, il weekend è stato perfetto anche guardando ai risultati delle rivali per l’alta classifica. Fra Sangiovannese, Livorno e Grosseto nessuna infatti riesce a trovare il bottino pieno. La compagine di San Giovanni Valdarno impatta 1-1 in casa col Terranuova Traiana, i labronici si fermano sul 3-3 in casa col Poggibonsi e il Grosseto pareggia 1-1 sul terreno di gioco dello Sporting Club Trestina.