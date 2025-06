Sabato bestiale in pista. Dalla Porta, ora il riscatto

Una prima parte di weekend complicata, sin dalle qualifiche. E che si è protratta sino a "gara 1", svoltasi ieri: Lorenzo Dalla Porta è stato costretto al ritiro. E’ il punto sul round di Vallelunga, il terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità che si chiuderà proprio oggi. Il pilota di Montemurlo, che proprio pochi giorni fa ha tra l’altro compiuto 28 anni, è sceso in pista sul tracciato romano forte del secondo posto conquistato nella seconda gara del Mugello (quando, in sella alla Ducati dell’SGM Racing Team", aveva sfiorato il gradino più alto del podio). Stavolta, qualcosa non ha evidentemente funzionato. Ma c’è ancora tempo per riscattarsi, sfruttando al massimo la giornata odierna: l’appuntamento è per "gara 2", che inizierà oggi pomeriggio alle 15,50. Un’opportunità che il campione del mondo Moto3 2019 dovrà sfruttare assolutamente, per togliere quello "0" alla casella dei punti conquistati a Vallelunga che inevitabilmente campeggia dopo il responso di ieri: Dalla Porta occupa adesso l’ottava posizione nella classifica generale del campionato, con 38 punti. Luca Ottaviani, l’attuale leader della graduatoria, è a quota 109: da adesso in poi, lo sportivo montemurlese non potrà più sbagliare, per evitare di perdere ulteriore terreno. Anche perché ci sono ancora tre round: ancora Misano, ma in notturna (il 26 e 27 luglio prossimi) ed Imola (6 e 7 settembre) per poi prepararsi al round finale fissato nuovamente in Mugello il 4 ed il 5 ottobre prossimo. Ci sono virtualmente in palio ancora 150 punti, quindi nulla è impossibile anche se Lorenzo dovrebbe vincere e sperare che i rivali perdano nel frattempo ben più di qualche punto. Per lui la stagione si sta insomma considerando decisamente impegnativa, anche considerando l’impegno parallelo con il team Pitformance VRS nel campionato Stock. Da vice-campione europeo, Dalla Porta aveva esordito qualche settimana fa in Portogallo piazzandosi sesto. Un impegno alla volta, ad ogni modo: la priorità resta quella di ben figurare nella seconda corsa di Vallelunga. E tentare di centrare quello che sarebbe la prima vittoria stagionale, per il morale e (soprattutto) per la classifica.

Giovanni Fiorentino