Il Maliseti Seano cade e dice addio al primato

E’ stata a lungo la grande favorita, ma adesso la vittoria del campionato sembra solo un miraggio. E’ un ko pesantissimo quello rimediato al Comunale dal Maliseti Seano nel match del campionato Juniores Elite contro la Sestese. Finisce 1-0 per i fiorentini. Un risultato che per la truppa di mister Di Vivona significa dire addio al primato a vantaggio del Fucecchio. I bianconeri non solo hanno due punti in più dei lanieri, ma hanno anche già osservato il turno di riposo. Il vantaggio potenziale è quindi di cinque lunghezze, e potenzialmente durante il turno di stop il Maliseti Seano rischia di essere sorpassato in seconda piazza pure dalla Lastrigiana. Chi sogna il podio è invece la Zenith Prato che nel turno infrasettimanale passeggia 5-1 al Chiavacci contro il fanalino di coda Olmoponte Arezzo. I bluamaranto sono quarti, staccati di due soli punti dalla Lastrigiana. Nel match di mercoledì da annotare le doppiette di Faggi e Buscema e la rete di Cappellini.