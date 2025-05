Ciatt Prato trionfa ai Campionati Italiani Giovanili di Tennistavolo

Il Ciatt Prato domina la scena ai Campionati Italiani Giovanili di tennistavolo di Terni, riservati alle categorie dall’Under 11 all’Under 17. Bottino straordinario per la società pratese, che porta a casa 8 medaglie d’oro, 3 d’argento e una di bronzo, ottenendo il primo posto nel medagliere della manifestazione e staccando di ben 33 punti la seconda classificata, il Tennistavolo Torino.

Ma il vero colpo di scena è arrivato dalla classifica generale assoluta dei campionati giovanili, che include anche i risultati dei campionati delle categorie Under 19 e Under 21 svoltisi nel febbraio scorso e ai quali il Ciatt Prato non ha preso parte. La realtà pratese, forte dei risultati dei propri giovanissimi, si è issata malgrado tutto sul terzo gradino del podio, a soli 20 punti dal primo posto.

Tornando ai risultati di Terni Viola Chen Weilan ha legittimato la propria posizione di vertice nel ranking nazionale della categoria Under 11, conquistando il titolo nel singolare femminile e nel doppio misto e portando a casa anche un ottimo argento nel doppio femminile. Insieme alle compagne Sofia Bianchi e Nicole Francini, inoltre, Chen Weilan è approdata alla finale delle squadre femminili Under 13 contribuendo a far ottenere un’altra splendida medaglia d’argento alla compagine pratese.

Sempre nell’Under 13 femminile Sofia Bianchi si è regalata anche un argento nel doppio femminile e un bronzo nel doppio misto. Salendo di età, nell’anno di esordio nella categoria Under 13 Pietro Campagna ha messo il proprio personale sigillo su una stagione fantastica. Il fratello maggiore, Giulio Campagna, non è stato da meno e, partendo da numero due del seed, ha conquistato il titolo di campione d’Italia nel singolare e nel doppio maschile Under 15. Insieme al compagno Lorenzo Pasquetti, poi, i fratelli Campagna hanno anche condotto la squadra maschile Under 15 alla conquista del titolo nazionale.