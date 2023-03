Il Csl-Psc nella tana della Massese Può scattare la festa promozione

Potrebbe essere il giorno della festa promozione per il Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Le biancazzurre di mister Colzi, seconde nel campionato di Promozione, oggi alle 15 sfidano la diretta rivale Massese in trasferta e in caso di risultato positivo sarebbero matematicamente in Eccellenza. Le laniere hanno otto punti in più sulle bianconere e pareggiando diventerebbero irraggiungibili visto che poi mancherebbero solo due giornate al termine del torneo.

Il compito però non è semplice perché la Massese è riuscita a dare filo da torcere a tutte le avversarie e viene da un buon girone di ritorno. In casa Csl Psc ci sarà inoltre voglia di riscatto dopo la beffa della semifinale di Coppa Toscana, persa 2-0 contro il Sansovino (che milita in Eccellenza), ma giocata in due volte a causa del meteo avverso. Un vento a sfavore che però ha consentito al Sansovino di fare due reti prima della sospensione del match, penalizzando così le biancazzurre. Oggi in campo anche la Galcianese. L’impegno è alle 17 al Conti contro il San Paolino Caritas.