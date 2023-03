Il Coiano Santa Lucia vola in Eccellenza

Il Coiano Santa Lucia Prato Social Club vola in Eccellenza. Bastava un pareggio alle ragazze di mister Colzi per assicurarsi il salto di categoria e invece le biancazzurre hanno piazzato anche il colpaccio nello scontro diretto, battendo di misura 1-0 in trasferta la Massese. Tre punti che rendono le laniere irraggiungibili proprio dalle bianconere, ora staccate di undici lunghezze quando mancano due sole partite al termine del campionato di Promozione femminile. A decidere il match di Massa Carrara è stato un calcio di rigore di Franchi, che dal dischetto non ha lasciato scampo all’estremo difensore della Massese. Poi il Coiano Santa Lucia Prato Social Club ha controllato il match, non ha corso particolari rischi sul fronte difensivo e al triplice fischio del direttore di gara ha fatto esplodere tutta la propria gioia. Finisce con l’epilogo migliore quindi il campionato del Csl Psc, che ha duellato per il vertice tutta la stagione assieme al Marginone. Quest’ultime sono prime, e hanno 4 punti di vantaggio sulle biancazzurre, ma poco conta perché in Eccellenza ci vanno le prime due classificate. Tra l’altro la truppa di mister Colzi può ancora ambire al primato, visto che la capolista a sorpresa ha impattato col Castelnuovo Garfagnana e quindi l’aritmetica del primato ancora non c’è. La promozione in Eccellenza è il coronamento di una stagione entusiasmante per le laniere, arrivate fino in semifinale di Coppa Toscana. "Faccio i complimenti alle ragazze - dice il presidente del Csl Psc Roberto Macrì -. Un bel traguardo frutto di impegno e sacrificio, e del contributo importante dell’allenatrice Sara Colzi, della ds Ilaria Bonaiuti e di tutto lo staff. Spero che questo traguardo, che la società ha fortemente voluto, possa rappresentare lo stimolo per riproporre a Prato un movimento del calcio femminile che sia in linea con la storia che questa disciplina ha avuto in città". Sdb