I podisti pratesi alla Caminada di San Bastian

Prato, 27 gennaio 2025 – Il gemellaggio tra i gruppi podistici Le Lumache di Prato e Cornedo Vicentino continua a rafforzare i legami tra appassionati di corsa, favorendo scambi di visite e partecipazioni alle rispettive manifestazioni. Quest'anno è stato il turno del gruppo pratese, che si è recato in provincia di Vicenza per prendere parte alla tradizionale Caminada de San Bastian.

Nonostante il maltempo abbia ridotto il numero di partecipanti rispetto agli anni precedenti, l'evento ha mantenuto il suo fascino. La corsa prende il nome dalla chiesa di San Sebastiano, situata sull'omonimo colle che domina l'abitato, offrendo una vista panoramica sulla suggestiva Valle dell'Agno. La manifestazione ludico-motoria ha proposto percorsi di 4, 7, 12 e 20 km, con ristori ogni 5 km e, all'arrivo, un'accoglienza gastronomica degna della tradizione locale. I partecipanti hanno potuto gustare minestron, polenta, soppressa e luanaghe, piatti preparati dagli alpini che hanno contribuito a creare un'atmosfera conviviale.

Per il gruppo pratese, la trasferta è stata anche un'opportunità per realizzare un servizio fotografico, aggiungendo un tocco speciale a una giornata dedicata alla passione per la corsa e all'amicizia tra le due comunità.