Giro del Montalbano: trionfo di Benjamin Granger nella 69ª edizione

Una classica nobile per i dilettanti dedicata al ricordo di Luigi Bellini e Luciano Lenzi, dirigenti che nel 1954 fondarono questa corsa e di Carlo Drovandi scomparso l’anno scorso. È il Giro del Montalbano che ha rinnovato il successo con la sessantanovesima edizione, organizzata dal G.S. Bacchereto e dall’U.C. Seanese Corse presieduta da Marco Fuochi, con il patrocinio della Regione, Provincia di Prato, Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, delle Pro-Loco carmignanese e poggese. Sul traguardo in salita di piazza Giuseppe Verdi come nel 2024 ha vinto l’inglese Benjamin Granger della MG Kvis Costruzioni e Ambiente sui due compagni di squadra Matthew e Carrò. "E’ una corsa che mi piace – afferma il felicissimo vincitore – per il percorso e la bellezza del territorio. Ho deciso di attaccare da lontano non temevo il caldo e i chilometri da percorrere. È stato un trionfo per noi della MG Kvis, ora pensiamo al Giro dell’Appennino professionisti". Il loro direttore sportivo Maurizio Frizzo aggiunge: "Il Giro del Montalbano lo avevamo messo nel mirino volevano vincerlo, la squadra ha risposta alla grande e quattro atleti nei primi quattro è stato il magnifico risultato". Tra i presenti al via i sindaci di Carmignano Edoardo Prestanti e di Poggio a Caiano Riccardo Palandri. "Una corsa che ha una storia e una bella tradizione che viene organizzata – le parole dei due sindaci - con un impegno incredibile e per questo merita il sostegno e la collaborazione delle amministrazioni locali". Al traguardo per la Regione Marco Martini e l’assessore Jacopo Palloni con Elisabetta Nencini figlia del grande campione mugellano, che hanno premiato i primi tre. La voce del Comitato organizzatore nelle parole del presidente del G.S. Bacchereto Marco Degl’Innocenti, di quello della Seanese Corse Marco Fuochi, di Massimo Orlandi, di Sergio e Paolo Lenzi, di Stefano Ceccarelli: "Bella edizione, selettiva e difficile. Ora pensiamo alla prossima edizione dei 70 anni".

Antonio Mannori