Hockey Serie A1, il pratese Zampoli in finale-Scudetto con Trissino

Prato, 25 maggio 2025 – Con l'ultimo successo ottenuto in semifinale contro i corregionali del Bassano per 5-3, l'Hockey Trissino si è qualificato alle finali-Scudetto, nel corso delle quali affronterà Lodi. E Stefano Zampoli potrà così continuare ad inseguire il sogno di vincere il terzo titolo italiano. Il portiere di Prato era infatti in pista anche nell'ultima gara e ha sempre dato nel corso della stagione il proprio contributo da titolarissimo. Se il club veneto ha chiuso la “regular season” della Serie A1 2024/25 di hockey su pista al primo posto in classifica con 69 punti (a +9 sul Forte dei Marmi secondo) il merito è anche del giocatore classe 1999 cresciuto sportivamente parlando a Maliseti.

Pochi mesi fa aveva vinto la Coppa Italia sempre contro Lodi, per il primo successo stagionale. Vincere è del resto quasi un obbligo da quelle parti: con il suo arrivo in Veneto, nel 2021, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo, capace in questi quasi quattro anni di vincere due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Al punto che il secondo posto della scorsa annata in campionato, con il tris tricolore svanito all'ultimo atto contro Forte dei Marmi, è stato visto come un “errore” da non ripetere. E con l'uscita dalla Champions, l'ex-HP Maliseti sogna l'accoppiata Coppa Italia – Scudetto: la prima delle cinque gare che assegneranno il tricolore si terrà il prossimo 1 giugno.

G.F.