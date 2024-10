Hockey, primo trofeo stagionale per il pratese Stefano Zampoli

Prato, 6 ottobre 2024 - Lo scorso mese aveva conquistato insieme ai compagni una medaglia di bronzo ai Mondiali di hockey su pista svoltisi a Novara, difendendo la porta della Nazionale. E in attesa della partenza del campionato di Serie A1 2024/25, fissata per il prossimo fine settimana, Stefano Zampoli ha già potuto alzare il primo trofeo stagionale: l'Hockey Trissino si è infatti aggiudicato la sesta edizione del “Memorial Gianni Stefani”, svoltosi proprio nella cittadina veneta, che metteva di fronte ben quattro formazioni della massima divisione nazionale. Il portiere di Prato ha dato un contributo decisivo al successo finale: anche grazie alle sue parate, il Trissino ha vinto 8-3 in semifinale contro Sandrigo, per poi imporsi per 8-2 nella finalissima contro il Montebello. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il venticinquenne pratese può essere fiducioso: l'assalto a quello che sarebbe per lui il terzo Scudetto in carriera, alla Coppa Italia e alla Champions League può e deve concretizzarsi. E vincere è quasi un obbligo: con il suo arrivo in Veneto, nel 2021, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo, capace in questi tre anni di vincere due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Al punto che il secondo posto della scorsa annata in campionato, con il tris tricolore svanito all'ultimo atto contro Forte dei Marmi, è stato visto come un “errore” da non ripetere. Ed è stato lo stesso Zampoli a caricare il gruppo di recente, indicando gli obiettivi stagionali. “Lo scorso anno, pur avendo chiuso la stagione regolare da imbattuti, abbiamo fatto qualche passo falso di troppo che con il senno di poi ci ha penalizzato – ha concluso – dobbiamo fare tesoro di quest'esperienza ed essere consapevoli del fatto abbiamo una rosa forte per competere per il vertice in ogni competizione”.

G.F.