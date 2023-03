Guazzini cade ma conquista il bronzo

Il brillante avvio di stagione della pluricampionessa su pista ed a cronometro Vittoria Guazzini, ha trovato puntuale conferma nella bella prestazione fornita dall’atleta di Poggio a Caiano, con la maglia del team francese FDJ Suez per la quale è tesserata. Vittoria infatti nonostante una caduta negli ultimi 40 km della gara lombarda (il Trofeo Alfredo Binda) ha conquistato il terzo posto, battuta nella volata del gruppo delle inseguitrici, dalla campionessa italiana Elisa Balsamo. La vittoria sul traguardo di Cittiglio nei pressi di Varese, è stata ottenuta per distacco dalla brillante olandese Shirin van Anrooij che si è giovata del sostegno delle compagne di squadra tra le quali appunto la Balsamo, più fresca della Guazzini, che ha lavorato con altre atlete nell’inseguimento alla fuggitiva, quando si è trattato di lottare sul traguardo per il secondo posto. La prova e il piazzamento di Vittoria Guazzini, testimoniano le sue ottime condizioni di forma, pronta alla trasferta nel Nord-Europa per affrontare le classiche sul pavé una su tutte la Parigi-Roubaix.

An.Mann.