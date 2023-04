Futura, pieno di soddisfazioni Ecco tutti gli atleti in vetrina

La "prima prova estiva di nuoto" è andata in archivio nei giorni scorsi alla piscina Galilei. E la Futura può indubbiamente tracciare un bilancio positivo di una gara dedicata ai nuotatori e alle nuotatrici della categoria "esordienti". In vasca sono scesi alcuni dei migliori prospetti del nuoto toscano, in rappresentanza di molteplici società. E sfruttando il "fattore casalingo", il sodalizio presieduto da Roberto Di Carlo ha fatto man bassa di medaglie. Sono ad esempio saliti sul gradino più alto del podio Emma Rose Bertini nei 50 farfalla (oltre ad un bronzo nei 100 stile) Margherita Naldi nei 50 metri solo gambe, Pascal Branda nei 100 farfalla e nei 200 stile, Christian Bresci nei 100 rana e nei 200 dorso, Alessia Mazzoni nei 100 rana (seconda poi nei 200 dorso). Medaglia d’argento per Iole Rindi nei 50 stile, Niccolò Barni nei 50 stile e nei 200 dorso, Alessia Salomoni nei 50 stile e Diego Tempestini Marqueno nei 50 stile. Medaglia di bronzo poi per Vittoria Gestri nei 100 farfalla e Vittorio Lanubile nei 200 dorso, mentre Mariachiara Armenti, Luca Dondini e Leonardo Giusti si sono piazzati quarti nei 100 rana, nei 200 stile, nei 100 rana. Alla kermesse hanno infine preso parte con buoni riscontri anche i vari Alessandro Tasselli, Samuel Bochicchio, Duccio Vaiani, Alberto Paoli, Achille Campani, Dalia Parretti, Giovanni Fambrini ed Edoardo Perillo Marcone.

I giovanissimi agonisti pratesi hanno quindi ripreso le sedute di allenamento, con un occhio che va già al "Trofeo Città di Prato".