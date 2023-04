Fontanelli: "Prato, ci aspettano quattro finali"

"Siamo consapevoli che questo è un momento di assoluta difficoltà. Veniamo da tre sconfitte consecutive, ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia e dalla paura. Abbiamo 4 finali di fronte a noi e dobbiamo arrivarci fisicamente e mentalmente al meglio". Non ha dubbi Andrea Fontanelli, portiere del Prato, che con i compagni è già tornato ad allenarsi dopo un breve riposo per le festività pasquali. I biancazzurri si preparano insomma al rush finale del girone D di serie D, ben sapendo che ognuna delle prossime quattro partite sarà fondamentale per provare ad evitare i play out.

Domenica al Lungobisenzio (fischio di inizio alle 15) arriva lo United Riccione, formazione che ha ben poco da chiedere al campionato, ma che può vantare una rosa importante e di valore: "Sarà sicuramente una partita difficile, considerando il valore dell’avversario – insiste Fontanelli –. Ci giochiamo tutto in queste ultime gare. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, perché non meritiamo la posizione di classifica che abbiamo attualmente. Intanto pensiamo allo United Riccione. Un avversario alla volta, un passo alla volta". Le ultime prestazioni del Prato, soprattutto in fase difensiva, sono state assolutamente deficitarie: ben 8 gol subiti nelle ultime tre gare non fanno dormire sonni tranquilli. Per di più la situazione dell’organico laniero non è confortante. Il difensore Angeli sta proseguendo il suo personale percorso di recupero dopo l’infortunio, ma ancora non sarà disponibile per la sfida con lo United Riccione, così come Cecchi, che rischia di aver finito anzitempo la stagione. Cauto ottimismo per quanto riguarda l’impiego di Colombini, mentre Bassano potrebbe essere a disposizione almeno per andare in panchina. Ci sarà sicuramente, invece, Nicoli.

Ma i problemi, per mister Brando, non sono soltanto nel reparto difensivo. In attacco resta in bilico Mobilio, alle prese con una fastidiosa lesione muscolare. Diallo non è al top e ancora ha problemi per una forte infiammazione ad un ginocchio, ma dovrebbe invece stringere i denti per scendere in campo dal primo minuto. Rientrerà anche il centrocampista Aprili dopo aver scontato il turno di squalifica. Dopo lo United Riccione il Prato dovrà affrontare il Crema in trasferta, l’Aglianese in casa e, nell’ultima giornata, lo Scandicci fuori casa.

