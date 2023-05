Finali scudetto under 15 Il Volley Prato in campo

E’ il giorno del debutto del Volley Prato nelle finali scudetto Under 15 in corso di svolgimento in città e a Montemurlo. I baby lanieri giocheranno questo pomeriggio alle 15.30 al Gramsci Keynes affrontando lo Sloga Tabor, compagine del Friuli Venezia Giulia. Sarà il primo match di un girone a quattro squadre, a cui poi farà seguito il doppio impegno di domani: alle 10.30 contro i Diavoli Rosa (Lombardia) e alle 17 col You Energy Volley. Prato ha l’obiettivo di vincere il raggruppamento così da approdare alla Final Four scudetto che domenica decreterà i campioni italiani. Quello dei baby lanieri è un girone di ferro, che potrà dire molto delle reali ambizioni del Volley Prato. Ricordiamo che Prato si presenta a questo appuntamento da imbattuto in stagione. I lanieri hanno dominato sia la fase provinciale che quella toscana, vincendo entrambi i titoli con soli successi all’attivo. Ora però arriva la fase più difficile, quella che pone Prato a sfidare i top club d’Italia. A proposito delle finali scudetto, ieri si è conclusa la prima fase eliminatoria a gironi. Il gruppo A è stato vinto proprio dai Diavoli Rosa, a punteggio pieno, formazione che dovrà sfidare il Volley Prato nella seconda fase. Il girone B vede il successo a punteggio pieno del Desio Volley Brianza, mentre il C l’affermazione di un solo punto del Volley Team Club ai danni del Trentino Volley. Infine il raggruppamento C dove la Robur Costa 2030 beffa gli altri toscani in gara: i Lupi Santa Croce.