Fernandez vince in Spagna Anche Paez continua a brillare

Sono ancora il colombiano Leonardo Paez e lo spagnolo Victor Manuel Fernandez i due protagonisti in casa Soudal Montemurlo, il team pratese che prosegue tra successi e soddisfazioni la stagione 2023 di mountain bike. Paez è stato impegnato nella prima prova della nuova Coppa del Mondo Uci Mountain Bike Marathon, mentre Manuel Fernàndez ha collezionato la settima vittoria stagionale alla Vuelta BTT Villanueva de Córdoba - Memorial Isidro Pulido in Spagna. La prova di Coppa del Mondo si è svolta a Nové Mesto in Moravè nella Repubblica Ceca. Paez ha fornito una splendida prova, concludendo la gara in 12ª posizione. "E’ stata una gara velocissima, non era assolutamente adatta alle mie caratteristiche visto che c’era pochissima salita, ma sono riuscito a gestirla bene". Lo spagnolo Fernàndez è stato invece protagonista in entrambe le giornate del Memorial Isidro Pulido dando vita a una sfida di alto livello con Miguel Muñoz, ottenendo alla fine il secondo posto nella prima giornata e una bella vittoria nella seconda gara.

Antonio Mannori