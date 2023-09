Elite, il Csl vola subito al vertice. Da new entry batte il San Miniato

Vola subito il Coiano Santa Lucia Prato Social Club nel campionato Giovanissimi Elite che si è disputato domenica scorsa.

La neopromossa al Rossi schianta 3-1 il San Miniato, venendo trascinata dalla doppietta di Bagala. Una vittoria netta che significa primato.

Sconfitta pesante invece per il Poggio a Caiano che va ko per 5-0 sul campo dei Giovani Fucecchio. Troppo forti i bianconeri per le speranze dei medicei di fare risultato. Masha è scatenato e firma una tripletta, a cui fanno seguito le marcature di Mazzei e Salvadori.

Pochi comunque sono stati i match equilibrati della prima giornata del massimo torneo toscano di categoria.

Lo Scandicci ha vinto addirittura 9-0 contro l’Armando Picchi, e la Lastrigiana ha superato 3-0 l’Arezzo Academy.

Tiratissimo invece il match fra Venturina e Lido Camaiore con quest’ultimi a imporsi per 5-4. Bene anche Sporting Cecina, 2-1 sulla Cattolica Virtus, e Affrico col 3-0 sul Capezzano Pianore.