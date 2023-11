Doppio pari per Maliseti Seano e Zenith

Doppio pareggio a reti bianche per le squadre pratesi del campionato Juniores Elite. Il Maliseti Seano al Comunale impatta 0-0 contro la Fratres Perignano, mentre la Zenith Prato fa 0-0 al Chiavacci contro il Grassina. Per la truppa di mister Di Vivona si tratta di un pareggio che porta gli amaranto a quota 12 punti, in ottava piazza, appena fuori dalla zona a rischio. La Zenith Prato invece resta con l’amaro in bocca perché una vittoria poteva significare fuga al vertice, e invece il pareggio col Grassina lascia i bluamaranto primi con soli due punti in più di Affrico e Pontassive, seconde della classe. Passando alla Juniores regionale, il Poggio a Caiano viene beffato allo scadere dalla Fortis Juventus, cedendo 3-2 a Borgo San Lorenzo nonostante la doppietta di Masi. Pareggia 2-2 al Rossi invece il Coiano Santa Lucia Prato Social Club al cospetto della Floriagafir Bellariva. I medicei quindi si allontanano dalla vetta con questo ko, mentre i biancazzurri strappano un punto fondamentale in ottica salvezza al cospetto della capolista del girone D.