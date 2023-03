Dalla Porta scalpita "Darò il massimo"

"Mancano poco più di due settimane all’inizio della stagione 2023. Non vedo l’ora". Un Lorenzo Dalla Porta particolarmente carico, quello che due giorni fa sui social ha fatto il punto con i fan in vista del debutto stagionale. Il pilota di Montemurlo sta provando da tempo la nuova moto, anche perché per lui rappresenta un nuovo inizio: dopo tre stagioni sotto le insegne del Team Italtrans (dove era approdato nel 2020 da campione del mondo in carica della Moto3) è infatti approdato al Sag Team. Anche con la scuderia spagnola tuttavia, l’obiettivo resta quello di sempre: mostrarsi competitivo, incrementando il bottino di punti. Compiendo magari il salto di qualità definitivo, perché la sensazione di non aver ancora visto in Moto2 la miglior versione del pilota montemurlese è sempre lì. E il venticinquenne spera di partire con il piede giusto già nella prima corsa, fissata per il prossimo 26 marzo in Portogallo. Il circus delle due ruote farà tappa in Argentina la settimana successiva, poi poi proseguire negli Stati Uniti (16 aprile) in Spagna (a Jerez, il 30 aprile prossimo) in Francia (Le Mans, 14 maggio) per arrivare al gran premio d’Italia, fissato per l’11 giugno al Mugello. Avanti con le sfide in Germania (il 18 giugno al Sachsenring) Olanda (25 giugno ad Assen) e la "new entry" Kazakistan (9 luglio). Il programma, che consta di ventuno appuntamenti, si chiuderà come di consueto a Valencia il 26 novembre prossimo, non prima del gran premio di San Marino (il 10 settembre) al quale Lorenzo guarda sempre con interesse. E chissà che per allora non possa essere in corsa per le prime posizioni del Mondiale. "Sono felice di far parte di questo team, so che è uno dei migliori – ha chiosato il diretto interessato, dopo aver firmato un contratto valido sino al 2024 – darò il massimo per ottenere risultati positivi, è del resto un obiettivo comune. Sono in Moto2 ormai da tre anni, è giunto il momento di lottare per risultati importanti e lo farò assieme a questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera".

Giovanni Fiorentino