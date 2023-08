Dal calcio agli scacchi: Diamanti sfida l'ex-campione di Lazio e Inter

Dal calcio agli scacchi, nella cornice offerta dal centro di Coverciano. Per un inedito Italia – Brasile idealmente giocato da ex-calciatori, ma sulla scacchiera. Alessandro Diamanti, intento a frequentare il supercorso di Coverciano (è stato di recente ingaggiato dal Melbourne City come allenatore delle giovanili, ndr) ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram una curiosa immagine che lo vede impegnato in una partita a scacchi. Con un avversario d'eccezione: si tratta del brasiliano Hernanes, ex-fantasista di Inter e Lazio detto “Il profeta”. “Giocare a scacchi contro un profeta è impossibile”, il commento ironico dell'ex-trequartista pratese, ritiratosi dal calcio giocato poche settimane fa. Come compagni di lezione a Firenze, Alino ha fra gli altri l'ex-capitano della Pistoiese Francesco Valiani e l'ex-viola Franck Ribery. Profili con i quali condivide un'avventura sul terreno di gioco di durata ultraventennale, anche se decollata forse tardi (perlomeno in relazione al suo talento) visto che ha assaggiato la Serie A “solo” a ventiquattro anni, con il Livorno. E che ha indubbiamente raggiunto l'apice il 24 giugno del 2012 in Nazionale, quando agli Europei in Polonia ed Ucraina proprio Diamanti segnò il rigore decisivo che consentì all'Italia di eliminare l'Inghilterra. Nel 2014 lasciò la Serie A per la Cina, conquistando il suo primo campionato con il Guangzhou Evergrande. E lo scorso anno si è laureato campione d'Australia con il Western United. Era approdato in Oceania nel 2019, non prima di aver lasciato dolci ricordi ai tifosi di Bologna (in primis) Fiorentina, Perugia e Livorno. Gli è forse mancato l'approdo in una “big”, a conti fatti. Poco male: il sostegno dei tifosi non gli è mai mancato. E con tutta probabilità non gli mancherà nemmeno in questo nuovo percorso a Melbourne. In attesa di diplomarsi a Coverciano.