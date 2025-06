Da Serraglio a Serraglio, un nuovo appuntamento per Prato per la Vita

Prato, 22 giugno 2025 – Dopo il successo del circuito virtuoso “Prato per la vita”, il Comitato Uisp di Prato, in collaborazione con l’Associazione Almanacco, rilancia con una nuova iniziativa podistica all’insegna della solidarietà. Martedì 24 giugno dalle 19 andrà in scena “Da Serraglio a Serraglio”, con partenza e arrivo presso il Playground del Serraglio in via Proctet 7, nel cuore di Prato. Anche in questa occasione l'iscrizione sarà simbolica – solo 2 euro – ma dal grande valore: l’intero incasso, detratte le spese organizzative, sarà devoluto a due realtà impegnate nel sociale: Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Vagamonti APS, associazione che offre supporto a persone con disabilità motorie, temporanee o permanenti. Il percorso prevede una prova di corsa di circa 8-9 km e una mini camminata da 4-5 km, aperta a tutti. A raccontare con le immagini l’anima dell’evento sarà, come sempre, il servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.