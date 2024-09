"Da Porto a Porto 2024", raccolti 88mila euro per l'Associazione Tumori Toscana

Prato, 21 settembre 2024 - Circa 88mila euro, che saranno come di consueto devoluti all'Associazione Tumori Toscana. A tanto ammonta la cifra raccolta dall'ultima edizione della “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario”, ideata nel 2018 dal nuotatore della Polisportiva Amatori Prato Lorenzo Massai (ed organizzata con il supporto delle associazioni e delle istituzioni della Costa d'Argento). Sessantasette i nuotatori e le nuotatrici che, lo scorso mese, si sono tuffati nelle acque del mare di Porto Ercole. Per compiere, individualmente o in staffetta, una traversata di oltre ventidue chilometri sino ad approdare a Porto Santo Stefano. I primi due a completare il percorso sono stati Enrico Rossini e Daniela Calvino, ma a vincere sono stati tutti i partecipanti in quanto si trattava di un'iniziativa mossa dalla nobile causa di sempre: come ogni anno, il totale raccolto sarà appannaggio dell'Associazione Tumori Toscana, per finanziare i progetti a favore dei pazienti oncologici dell'area Firenze – Prato – Pistoia. Nel dettaglio, gli 88mila euro raccolti quest'anno saranno utilizzati per coprire per un anno il costo di un medico dedicato alle cure domiciliari oncologiche gratuite. In particolare finanzieranno il progetto “Over 70”, che prevede un programma di assistenza domiciliare specifico per i pazienti in età avanzata. E l'attenzione, a partire dalle prossime settimane, andrà all'organizzazione della prossima edizione della Da Porto a Porto, che dovrebbe tenersi nell'agosto del 2025. “In queste sette edizioni abbiamo donato più di mezzo milione di euro per sostenere chi soffre e lotta contro il tumore – ha commentato Massai - ogni contributo ha fatto la differenza e ci permette di continuare a portare avanti questa importante causa. Un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti e sostenitori: il loro impegno è la vera forza della Da Porto a Porto”.

G.F.