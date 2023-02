Corsa campestre al Ferrari In gara duecento ragazzi

Più di 200 atleti da tutte le province della Toscana. Lo stadio di Mauro Ferrari in via San Martino per Galceti oggi li ospiterà per la fase regionale dei campionati studenteschi di atletica leggera corsa campestre. Saranno presenti ragazzi provenienti da tutte le province toscane a rappresentare i rispettivi istituti secondari di primo e secondo grado. Prato avrà le squadre cadetti dell’istituto comprensivo Bartolini, mentre a livello individuale gli atleti rappresenteranno l’istituto comprensivo Mazzei e il Pacetti. Gli Allievi invece rappresenteranno il liceo Copernico e le Allieve il Buzzi. L’organizzazione è a cura dell’Ufficio scolastico regionale con il supporto dell’ufficio scolastico provinciale di Prato, della Fidal e dell’Atletica Prato che ha festeggiato i risultati raggiunti nel 2022 con una bella premiazione alla Camera di commercio (foto). Tra gli oltre 200 tesserati preseti (su un totale di circa 600 raggiunto dalla società gialloblù) è stata premiata come migliore atleta per punteggio complessivo Morgana Gnan mentre Alessio Ramalli ha ottenuto il titolo di miglior tecnico. Presente anche Lucrezia Nieri, neo campionessa italiana di marcia indoor categoria Allieve. Prima delle premiazioni si è svolta l’assemblea per le nuove elezioni societarie con la struttura organizzativa che in realtà è rimasta praticamente invariata. Confermato presidente Sauro Settesoldi, vicepresidenti Gianluca Bruni e Roberto Pagliocca.

L.M.