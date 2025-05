L’Ambrosiana rinasce? Lettera anche all’Inter

Qualche settimana fa aveva preparato una lettera da inviare alla sindaca Ilaria Bugetti "a nome di un gruppo di ex giocatori e simpatizzanti della società calcistica Ambrosiana, che a partire dagli anni ‘50 ha avuto il proprio campo nel quartiere di Santa Maria del Soccorso, campo tuttora esistente seppure in condizioni di abbandono", per poter utilizzare (almeno in via temporanea) il campo che fu dello storico sodalizio di calcio giovanile nato nel 1952 e scomparso qualche tempo fa. E in attesa di eventuali riscontri positivi, l’avvocato Francesco Magnini, uno dei principali sostenitori del progetto "nuova Ambrosiana" (se così possiamo chiamarlo) ha contattato l’Inter chiedendo di supportare la ricostituzione della storica società calcistica pratese. Che con il sodalizio nerazzurro non aveva in comune solo i colori sociali, ma anche il nome. O meglio, quello che una volta era il nome del club meneghino: durante il ventennio, l’Internazionale che allora esisteva da pochi anni cambiò nome proprio in Ambrosiana (in onore di Sant’Ambrogio, patrono di Milano). Era il 1929: fu necessario attendere la caduta del fascismo per tornare alla denominazione originale. Ma l’Ambrosiana "pratese" nacque in un periodo storico in cui era proprio l’Inter di Alfredo Foni a dettare legge in Serie A: nomi e colori non casuali. "Ho pensato di contattare l’Inter per capirne l’eventuale disponibilità a supportare la rinascita dell’Ambrosiana – ha confermato Magnini – vedremo se e cosa risponderanno. Il nostro progetto andrà avanti in ogni caso, siamo fiduciosi". Se qualcosa sta comunque muovendosi (c’è stato un primo contatto fra i promotori e l’amministrazione comunale, oltre che un colloquio conoscitivo con il vice-presidente del comitato toscano Figc Massimo Taiti, ndr) resta il nodo legato all’impianto. E’ stata avanzata l’ipotesi di chiedere il recupero e l’utilizzo del campo di via Toscana.

G.F.