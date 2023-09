Coppa Italia Zenith, l’avventura finisce qui

Zenith Prato

2

Fortis Juventus

2

ZENITH PRATO: Pellegrini, Casini, Castiello, Cela, Bucciantini, Ammendola L., Braccesi, Kouassi, Falteri, Moretti, Rosi. A disp.: Brunelli, Bagni, Buscema, Cappellini, Chiaramonti, Diffini, Gonfiantini, Lunghi, Saccenti. All.: Settesoldi.

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Fabbri, Baggiani L., Bettoni, Calzolai, Marucelli, Campagna, Donatini, Mearini, Torricelli, Parrini. A disp.: Daddi, Maliqaj, Lo Bosco, Noferi, Niccoli, Munno, Serotti, Nicolosi, Oitana. All.: Magera.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Reti: 16 Kouassi, 43’ e 55’ Parrini, 70’ Rosi.

Zenith Prato già eliminata dalla Coppa Italia di Eccellenza. Un pareggio non basta ai bluamaranto nel match di ritorno del primo turno, per ribaltare il ko incassato all’andata sul campo della Fortis Juventus e poter proseguire nella manifestazione. E pensare che gli uomini di mister Settesoldi erano partiti col turbo inserito, trovando subito il vantaggio grazie alla bella conclusione di Kouassi, dopo che altre due belle occasioni per Braccesi e Falteri non si erano concretizzate a dovere. Al 26’ ancora Falteri fa tutto da solo e per poco non trova lo specchio per il raddoppio dei padroni di casa. Al 42’ la punta locale viene messa a terra in area di rigore, ma il direttore di gara lascia proseguire fra le proteste bluamaranto e sul ribaltamento di fronte Baggiani trova Parrini, che tutto solo di testa infila il pareggio e manda le due squadre negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa al 49’ ancora il solito Falteri si incarica di una punizione dal limite e non trova la porta per pochi millimetri. Al 55’ reagisce la Fortis, che trova anche il vantaggio grazie alla percussione di Mearini e allos carico per il solito Parrini che dal limite beffa un Pellegrini non perfetto nell’occasione. Rabbiosa la reazione dei pratesi, che creano una prima ghiotta occasione al 66’ con Chiaramonti, che da posizione invitante spara alle stelle, e un minuto dopo vanno vicino al 2-2 con Falteri.

Il pareggio è nell’aria e i bluamaranto lo ottengono al 70’ con Rosi su spizzicata di Chiaramonti. Nel finale l’assedio della Zenith porta solo ad una traversa scheggiata da Chiaramonti sugli sviluppi di un corner. Non basta. A passare il turno è la Fortis Juventus.

L. M.