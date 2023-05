Coppa Faggi, la finale E a Oste Jolly-Vaiano

Le ultime due partite, prima che cali il sipario sulla stagione. Si profila un fine settimana interessante per la Terza Categoria 202223 con due sfide che emetteranno altrettanti verdetti. Iniziando dalla Coppa Faggi, per la prima volta dal 2020: c’è (perlomeno in linea teorica) la possibilità di un rinvio al 27 maggio per evitare la concomitanza dei playoff, ma ad oggi dovrebbe tenersi domenica prossima al Lungobisenzio. Il Tavola vincitore del campionato sfiderà il San Giusto, in una gara secca che potrebbe portare in dote qualche sorpresa. Sulla carta, il favore del pronostico è tutto per gli uomini di mister Scotton, che vogliono chiudere l’annata con la conquista del ’double’. Ma anche tre anni fa (all’epoca dell’ultima finale della manifestazione) ad essere favorito era il Vernio, prima che la Polisportiva Naldi vincesse. A fare da antipasto alla partita, ci sarà un altro incontro di livello: si tratta dell’ultimo atto degli spareggi-promozione, previsto per sabato all’Ado Nelli di Oste. Il Montemurlo Jolly seconda forza del raggruppamento si giocherà il salto di categoria con La Briglia Vaiano. I montemurlesi partono in vantaggio, se non altro per il fatto di giocare in casa e di avere a disposizione due risultati su tre. Occhio ai vaianesi, che nel turno precedente hanno eliminato a sorpresa la Polisportiva Carraia violandone il campo. E chissà che stavolta non possano centrare l’impresa.