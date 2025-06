Cavalieri, Renzoni suona la carica: "Siamo cresciuti, pronti per la prossima stagione"

Prato, 11 giugno 2025 - “La stagione appena passata purtroppo non ci ha regalato le gioie che immaginavamo. Ma è stata un bel banco di prova per tutta la squadra: sicuramente ci ha aiutato a crescere, in vista della prossima”. E' Matteo Renzoni a suonare la carica, indicando obiettivi e linee guida da seguire per i Cavalieri Union in vista della Serie A (girone 2) 2025/26. A dispetto dei soli 26 anni d’età è uno dei veterani del club, considerando che il suo debutto in prima squadra risale al 2017. Il mediano di mischia è dunque da anni una pedina fondamentale dei "tuttineri", nonché membro dello "zoccolo duro" della squadra plasmata da Carlo Pratichetti e cesellata da Alberto Chiesa. Un gruppo che ha sfiorato la salvezza nello scorso torneo di Serie A1, mancandola per un paio di punti, e che ha ripreso gli allenamenti circa una settimana fa. Ma ci sono le basi per ricostruire e per progettare un campionato da primi della classe nel nuovo raggruppamento. “Ci siamo confrontati nello scorso torneo con rose molto più attrezzate di noi e nonostante ciò non abbiamo sfigurato in nessun campo in cui siamo andati. Anche se dispiace tanto per la posizione in classifica che ci è costata la permanenza nel girone 1 – ha chiosato “Renzo” - per la prossima stagione ripartiremo da noi, da quelli che ci sono e ci saranno sempre: il gruppo è coeso e con voglia di ripartire. Sperando in una rapida integrazione dei ragazzi che saliranno dalle giovanili, per dare un po' di respiro in ruoli meno coperti”.

G.F.