Volley Prato: Cena di fine stagione con 270 partecipanti e ambizioni per la Serie B

La famiglia del Volley Prato si è riunita lunedì al Fabbrica in Pedavena di via Galcianese per i saluti di fine stagione. "La nostra cena di fine stagione non è mai stata così partecipata- ha detto il presidente Giuntoli – Siamo 270 a dimostrazione che questa famiglia si allarga sempre più. Quest’anno abbiamo messo in campo 134 tesserati, guidati da sette allenatori e con ben 53 tra dirigenti, segnapunti e arbitri associati. Abbiamo terminato una bella stagione con un titolo regionale ed i play off con la prima squadra. Quando si lavora bene e ci sono risultati, si riesce anche a coinvolgere i genitori che per noi sono un aiuto fondamentale. Per il prossimo anno ci metteremo ancora più entusiasmo. Con la prima squadra dobbiamo ambire alla Serie B. Non so se il gruppo, fatto con ragazzi di casa, sarà pronto il prossimo anno ma sicuramente puntiamo a tornare in categoria nazionale". Risultati di spicco rimangono il titolo regionale ed il decimo posto ai nazionali dell’Under 15 Senior, vincente anche a livello di comitato territoriale, il secondo posto regionale dell’Under 17 Eccellenza, la semifinale play off della Serie C, la salvezza tranquilla della Serie D ma anche i play off nella categoria élite conquistati dal gruppo misto allenato da Emanuele Parretti. A questi si sono aggiunte vittorie in tornei di prestigio, come il Kvl vinto a dicembre dall’Under 17, e tornei che raccontano la storia della società, come la prima edizione del Torneo Vupi dedicato allo scomparso ed amatissimo Paolo Coppi, primo presidente della società.