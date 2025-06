Luca Magni guida la Nazionale Over 60 al Mondiale di Maxibasket in Svizzera

Un’altra estate sui campi da basket per il "Doc" Luca Magni. Il presidente dell’associazione medici sportivi di Prato, nonché titolare del Medical Sport in via del Castagno, parteciperà all’ennesima spedizione azzurra.

Con la Nazionale italiana Fimba Over 60, sarà al via del Mondiale di categoria in programma dal 27 giugno al 6 luglio a Ticino, in Svizzera. Dopo l’oro europeo vinto un anno fa, la selezione guidata da coach Francesco Donati sogna il podio iridato.

"Partiamo per raggiungere una medaglia, consapevoli che sarà un torneo durissimo - spiega Magni - Le selezioni iscritte nella nostra categoria sono tantissime: 39, divise in 13 gironi da tre formazioni ciascuno. Passeranno al turno successivo le prime classificate e le tre migliori seconde. La fase a eliminazione comincerà quindi dagli ottavi di finale. Il nostro raggruppamento non è facile, perché affrontiamo all’esordio la Germania, che è un avversario forte, e poi i padroni di casa della Svizzera, ma c’è fiducia".

La preparazione all’evento si è conclusa lunedì scorso con l’ultimo raduno a Ozzano dell’Emilia.

"Siamo indubbiamente un gruppo affiatato, composto da molti cestisti che hanno avuto esperienze nei massimi campionati nazionali e che hanno piacere a giocare insieme ogni estate, difendendo i colori dell’Italia". In caso di podio in Svizzera, per Magni si tratterebbe della quarta medaglia con la Over 60, la prima a livello iridato dopo i due ori (2022 e 2024) e il bronzo europei (2023).

Nel proprio palmarès però il pratese può già vantare un argento iridato, conquistato con la Nazionale Over 55 nel 2017 a Montecatini Terme.

In occasione di questa edizione dei Mondiali di Maxibasket, Magni non solo scenderà sul parquet, ma sarà anche protagonista come medico responsabile di tutte le Nazionali Fimba presenti all’evento, ossia la Over 40, la Over 55, la Over 65, la Over 70 e la Over 75, oltre alla Over 55 femminile.

"Si annuncia davvero un evento importante, con circa 400 compagini e 6.000 atleti ai nastri di partenza. Non vedo l’ora che arrivi il giorno della sfilata, prevista per il 27 giugno". Luca Magni diventa quindi sempre di più ambasciatore dello sport pratese, esempio di passione e di forma fisica, un mix virtuoso di sport e scienza. Valori che sono stati ereditati anche dal figlio Filippo, giocatore dei Dragons e punto di riferimento del Medical Sport.

Francesco Bocchini