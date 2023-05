Cavalieri, avanti tutta I playoff sono più vicini

CAVALIERI

43

PERUGIA

22

CAVALIERI UNION: Pesci, Fattori Va., Marioni (57’ Magni), Marzucchi, Fondi, Puglia (50’ Gardinale), Renzoni (50’ Carafa), Righini, Reali (46’ Mariotti) Conigli, Mardegan, Ciampolini (58’ Attucci) Battisti (41’ Pesucci) Scuccimarra (64’ Giovanchelli), Rudalli (66’ Sansone) All: Chiesa.

PERUGIA: Lucenti, Ragna, Rossetti (41’ Battistacci poi dal 65’ Cintioli M) Farinacci, Bevagna L., Cintioli A. (41’ Vanni) Bevagna F., Bernardini, Gasparri A., Agnelli (41’ Palugini), Pelliccia, Gasparri F., Caruso (63’ Beshiri), Stern (44’ Alunni Cardinali), Camuzzi (41’ Peter Rios). A disp.: Milizia; All: Gabrielli.

Arbitro: Crepaldi di Milano.

Marcatori: 3’ m. Righini (tr Puglia), 8’ m. Stern, 14’ m. Marzucchi (tr. Puglia), 23’ m. Marioni, 32’ m. Marioni, 37’ m. Ciampolini (tr Puglia), 41’ m. Puglia, 44’ m. Marioni (tr Puglia), 57’ m. Bevagna L., 65’ m. Gasparri A (tr Vanni), 67’ m. Vanni.

Il tecnico Alberto Chiesa era stato chiaro, alla vigilia: guai a sottovalutare l’avversario. E i giocatori hanno fatto il resto, sfruttando al massimo il fattore campo e centrando il diciassettesimo successo in campionato in diciannove incontri. Il 43-22 con cui i Cavalieri Union hanno battuto Perugia è ancora più dolce perché consente a capitan Puglia e compagni di affrontare lo scontro diretto con vista playoff contro Capitolina da una posizione di vantaggio, perlomeno per quanto concerne la classifica. Un incontro, quello svoltosi ieri al Chersoni e valido per la penultima giornata della Serie A 202223, che ha visto i "tuttineri" partire nel migliore dei modi e chiudere il primo tempo sul 31-5 grazie alle mete di Righini, Marzucchi, Marioni (due) e Ciampolini, trasformate da Puglia. La terza meta personale di Marioni ha poi neutralizzato il ritorno degli ospiti, assicurando l’ennesimo successo. E l’attenzione non può non andare alla trasferta di Roma di domenica prossima, che con tutta probabilità designerà la "miglior seconda".

Ai Cavalieri, secondi nel girone 3 con 81 punti, basterà non perdere contro Capitolina per avere ottime chance di qualificarsi agli spareggi-promozione per la Top10. E il presidente Francesco Fusi non ha nascosto la soddisfazione. "Siamo arrivati fin qui con un progetto chiaro, puntando su tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile – ha commentato, caricando il gruppo in vista dell’ultimo atto – gli stessi che adesso avranno la possibilità di giocarsi gli ultimi ottanta minuti di una "regular season" bellissima".

Giovanni Fiorentino