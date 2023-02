Turno casalingo casalingo di un certo impegno per la squadra femminile del Prato Calcio a 5, che oggi riceve la visita delle sarde dell’Arzachena che si trovano al terzo posto in classifica ma con soli due punti di ritardo dalla capolista Sabina Lazio. Le biancazzurre sono alla ricerca di un risultato per interrompere la serie negativa che ha segnato il loro ultimo mese di campionato. Torrini e compagne non vincono dall’8 gennaio scorso, quando si imposero per 5-2 sul campo del Cus Pisa. A conquistare i tre punti ci riproveranno oggi, ma non sarà facile contro le sarde che all’andata fecero propria la vittoria con un netto 4-1. All’Estraforum Kobilica fischio d’inizio alle ore 16. Queste le altre gare in calendario nella diciassettesima giornata. La classifica del girone B della serie A2 femminile: Sabina Lazio 31 punti; La 10 Livorno 30; Virtus Ciampino e Arzachena 29; Pistoia e Roma 25; Brc Roma 17; Prato Calcio a 5 14; Shardana 12; Cus Pisa 8; Athena Sassari 7; San Giovanni 4.

M. M.