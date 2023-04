Azzurra sempre super Medaglie e tanti sorrisi

Gli "esordienti" hanno ottenuto numerose medaglie in una kermesse regionale, i più esperti stanno invece ben figurando ai criteria giovanili in corso a Riccione. Momento senz’altro positivo per l’Azzurra, perlomeno per quanto concerne il nuoto. Ripartendo dai più giovani, che hanno preso parte alla prima prova estiva di nuoto che si è svolta alla piscina Galilei proprio nei giorni scorsi. Sono saliti sul gradino più alto del podio Giuditta Prota nei 100 dorso, Linda Pancani nei 50 rana (oltre ad un bronzo nei 50 farfalla) Greta Petracchi nei 100 farfalla, Bianca Guarducci nei 200 dorso e nei 200 stile, Martina Vannucchi nei 100 farfalla (seconda poi nei 200 stile) e Noemi Cipriani nei 200 misti. Medaglia d’argento per Ginevra Ina nei 200 stile (terza poi nei 200 dorso), Giulio Bonechi nei 200 dorso (terzo nei 200 stile), Anna Giulia Mattiello nei 100 farfalla (terza poi nei 200 stile), Francesco Del Gallo nei 200 dorso (bronzo poi nei 200 stile), Ada Guarducci nei 50 apnea e nei 100 dorso, Francesco Mastrolia nei 50 farfalla e nei 100 stile e Klea Kulla nei 50 rana. Medaglia di bronzo per Rachele Lauria nei 50 solo gambe, Ginevra Pattarozzi nei 100 stile e Zoe Guarducci nei 200 stile. Hanno infine preso parte alla manifestazione, con buoni riscontri, anche i vari Lorenzo Corsini, Michelangelo Meoni, Sara Mazzoni, Gaia Di Lauro, Leonardo Monzali, Violante Conti, Nina Paoli, Gaia Quaglierini, Stefano Scuccimarra, Andrea Dreoni, Brando Lazzarini, Filippo Berti, Davide Columpsi e Tommaso Cantini. Non è però tutto, in quanto una delegazione del team pratese sta ancora gareggiando in Romagna in una competizione di respiro nazionale. Con buoni risultati: Ginevra Scali si è piazzata quarta nei 200 farfalla, mentre Gaia Buffini è arrivata settima nei 400 misti. Ecco quindi che l’obiettivo degli agonisti resta quello di continuare a crescere, confermandosi competitivi.