Artistica maschile, l'Arcobaleno brilla fra Serie C e giovanissimi

Prato, 4 maggio 2025 - Una sezione nata poco prima dell'avvento della pandemia, e che nel giro di pochi anni è riuscita a consolidarsi come solida realtà a livello interregionale. L'Arcobaleno sta facendosi sempre più notare anche per la ginnastica artistica maschile e proprio nei giorni scorsi sono arrivati alcuni piazzamenti che lasciano ben sperare in chiave futura. Partendo dai “senior”, impegnati nell'ultima tappa del campionato di Serie C: Lorenzo Manente, Matteo Lustrini, Leonardo Pardini, Edoardo Luisotti, Alessio Picchi e Leonardo Venturini (allenati da Damiano Martinelli) si sono piazzati al terzo posto agguantando una medaglia di bronzo a livello di squadra. Riscontri più che positivi sono tuttavia arrivati anche dai più giovani allenati da Tiziano Adolfetti e Patrizia Fratini, di scena a Mortara: medaglia d'argento individuale per Lapo Pucci, mentre Lorenzo Melis ha conquistato il bronzo. Alla trasferta hanno preso parte con profitto anche Francesco Pisano, Andrea Gemma e Gianmarco Fruzzetti. E su queste basi, ci sono ancora le premesse per continuare ad incrementare il medagliere sfruttando i prossimi appuntamenti stagionali.

G