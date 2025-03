Arrampicata sportiva, al Crazy Center l'ultimo stage in vista dei campionati italiani

Prato, 14 marzo 2025 - Ultimo appuntamento prima dei campionati italiani giovanili per partecipare a 'Insieme si Cresce'. Si tratta dello stage di arrampicata sportiva con Roberto Bagnoli, promosso dal Crazy Center. Parliamo della struttura di via Bisenzio a San Martino 14 a Prato, gestita da Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci, che solo in provincia conta su oltre 4.000 tesserati fra junior e senior. L'appuntamento con lo stage è per sabato 22 marzo dalle 14.30 alle 18.30. L'iniziativa è destinata ai ragazzi Under 15 e Under 13, cioè per gli agonisti nati nel 2011, 2012, 2013 e 2014. Lo stage è di Boulder, una delle tre categorie dell'arrampicata sportiva assieme a Speed e Lead.

“Insieme si Cresce è pensato per approfondire le tecniche del Boulder, dalla coordinazione all'equilibrio, fino alla lettura dei blocchi - spiegano dal Crazy Center -. Lavoreremo insieme ai ragazzi per fargli scoprire nuove strategie e perfezionare le loro abilità”. Entrando nel dettaglio dello stage, in particolare ci sarà un focus sulla lettura dei blocchi. Se c’è un tratto distintivo tra chi si arrampica da poco e chi si arrampica da molto è proprio nella differenza della lettura complessiva dei blocchi. Nel primo caso si guarda solo alle prime prese o agli spostamenti delle mani. Nel secondo invece si studia a fondo il passaggio nella sua interezza. I climber con esperienza sulle spalle immaginano non solo come saranno i movimenti delle mani, ma anche a quale punto del blocco servirà un determinato appoggio per i piedi, a quale angolazione si terranno meglio le prese. Insomma i movimenti nella loro totalità. Un esercizio che serve anche ad economizzare energie, tentativi e pelle.

Lo stage è aperto a tutti: sia ai tesserati Crazy Center che ai non iscritti della struttura pratese. A curare il pomeriggio è Bagnoli, tecnico Coni 4° livello, allenatore, tracciatore e formatore della federazione Fasi. Per iscriversi allo stage ci sarà tempo fino a mercoledì 19 marzo (i posti sono limitati). Per informazioni e iscrizioni: https://promo.crazycenter.it/isc.