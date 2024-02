AMATORI. I Kickers Narnali vincono e tornano in testa, Giusti Stefano fermato sul pareggio

Continui cambiamenti al vertice della classifica del calcio a 11 targato Uisp. Dopo la terza giornata di ritorno al comando solitario tornano i Kickers Narnali, che raggiungono quota 31 punti grazie al successo per 2-0 ottenuto contro il Prato Asd, fermo al contrario a metà del tabellone con 16 punti. Steccano infatti Giusti Stefano e Tavola. Il Giusti Stefano Comeana non va oltre il pareggio sul campo di un coriaceo Signa 2007 (quinto a quota 20 punti) e insegue dalla seconda posizione con 29 punti. Peggio fanno i rossoverdi del Tavola, sconfitti 2-0 sul campo di un Phoenix in lenta risalita (19 punti) e bloccati sul terzo gradino del podio a quota 28. Anche il S. Ippolito perde una ghiotta occasione per guadagnare posizioni nella lotta per il podio, non andando oltre il pareggio per 2-2 in casa del Real Chiesanuova, penultimo con 7 punti, e dovendo accontentarsi della provvisoria medaglia di legno a quota 27. A metà classifica torna a sorridere il Bellini Giacomo Bacchereto, che supera per 2-1 il fanalino di coda Prato City, fermo in fondo al gruppo con 6 punti, e sale a quota 17. Pareggio a reti inviolate, infine, fra Polisportiva S. Andrea e Avis Verag Prato Est, col S. Andrea che raggiunge il Vergaio a quota 10 al quartultimo posto e l’Avis Verag che rimane maglia nera del girone con 6 punti. In classifica marcatori in prima posizione solitario con 8 centri scatta Lombardi del S. Ippolito, tallonato in seconda piazza da La Rosa, dei Kickers Narnali, con 7 segnature già all’attivo. In terza posizione con 6 reti segnate ciascuno troviamo invece Sciannamè dei Kickers Narnali e Donnini del

S. Ippolito. Ecco infine le sfide in programma della quarta giornata

di ritorno: Giusti Stefano-Phoenix, Vergaio-Kickers Narnali, Real Chiesanuova-Avis Verag Prato Est, Tavola-S. Andrea, Prato City-Signa 2007, Prato Asd-Bellini Giacomo Bacchereto.

L.M.