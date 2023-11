Prato, giovedì la manifestazione contro la violenza sulle donne

Prato, 21 novembre 2023 – Giovedì 23 novembre, alle 18,30, in piazza del Comune si terrà una manifestazione, organizzata dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall'assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Prato, insieme alla Provincia e a tutti i Comuni del territorio, contro la violenza sulle donne e per ricordare tutte le vittime di femminicidio.

Inoltre ci sono due iniziative promosse dalla Cgil e dal Coordinamento donne Spi Cgil per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito delle manifestazioni promosse a livello provinciale. Il primo appuntamento è mercoledì 22 novembre, dalle ore 18 alle 20, nella sala Fattori della Camera del Lavoro, dove sarà proiettato il film "L'amore rubato", tratto dal libro di Dacia Maraini. Il secondo appuntamento si terrà sabato 25 novembre, alle ore 11,30, in piazza dell'università, dove sarà inaugurata l'istallazione "Pietre di Responsabilità", in ricordo delle tre donne uccise a Prato.